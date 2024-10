Seit sieben Jahren gibt es den Barbershop Mokhtar in der Bochumer Fußgängerzone. Mustafa ist gelernter Friseur und bietet wie fast alle Barbiere nicht nur die Rasur an, sondern auch Herrenhaarschnitte. Der Laden läuft gut: „Wer vom Hauptbahnhof in die Innenstadt will, kommt bei uns vorbei.“ Den Trimmer hat er vor der Benutzung desinfiziert, er wird das später auch mit dem Rasiermesser machen. Im Sommer hatten unter anderem die Apotheken Umschau und der Bayerische Rundfunk über die starke Zunahme des Hautpilzes Trichophyton tonsurans berichtet, die Hautärzte vor allem auf Besuche in Barbershops zurückführen.