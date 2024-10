Gerhard Junior studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Die Stimmung im Saal der Pressekonferenz des Bundes der Steuerzahler (BdSt) passte in Anbetracht des Anlasses nicht so recht mit dem heiteren Wetter am gestrigen Tag in Berlin zusammen. Der Präsident des BdSt, Reiner Holznagel (48), stellte nämlich das 52. Schwarzbuch vor und referierte dabei über die mannigfaltigen Fälle von Steuerverschwendung aufgrund unausgereifter Konzepte, aufgrund von Fehlplanungen der Verwaltung aber auch aufgrund der maßlosen Bürokratie. Auf knapp 200 Seiten werden 100 Fälle von Steuergeldverschwendung mal größeren, mal kleineren Ausmaßes aufgeführt.

Vielfach werden Steuergelder für Projekte eingeplant, die sich am Ende als fragwürdig erweisen. Die historische Postbrücke im hessischen Landkreis Bergstraße etwa wurde für 300.000 Euro saniert. Soweit ist dies nicht kritikwürdig, da besonders zu hiesigen Zeiten Brückensanierungen begrüßenswerter denn je erscheinen. Allerdings – und das ist das Problematische – steht auf der einen Seite unmittelbar am Ende der Brücke ein meterhoher Zaun (Kosten: 9100 Euro), der ein weitläufiges Naturschutzgebiet schützt. Somit stehen all diejenigen, die diese Brücke überqueren, vor einem Zaun. Ein Weiterkommen ist nach Passieren dieser vorbildlich sanierten Brücke nicht möglich. Einen Verkehrszweck erfüllt die Brücke nicht mehr. Dies kommt heraus, wenn Denkmalschutz auf Naturschutz trifft.