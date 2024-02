Beim Spaziergang durch den Tegeler Forst berichtete mir ein Freund von seiner Erfahrung als Unterstützer der ukrainischen Sache. Mehrmals war er in die westlichen Landesteile gereist, hatte Gerät, Geld, Solidarität gespendet. Viel Zeit und Herzblut ließ er dabei, schloss neue Freundschaften, brachte Flüchtlingen Deutsch bei. Ganz gleich, wie dieser Krieg ausgeht: Ihm bleibt die Verbindung mit diesen Menschen, aus der Erfahrung von Gemeinschaft. An einer Hochzeit nahm er in der Ukraine Teil, der Bräutigam ein junger Mann, Auge und Hand zersprengt. Die Feier des Eheversprechens, unter Umständen, in denen die Freude im Halse stecken bleibt und der Rausch alles Leid im Moment bannen will, besiegelte diesen Männerbund. Mein Freund gehört nun auch dazu. Die geteilte Gewissheit, gemeinsam etwas zu tun: Sie fühlt sich gut an, hat aber noch keinen rationalen Gehalt, nur die Anmutung, „richtig“ zu sein. Er bildet sich nicht ein, moralisch zu handeln, denn am Ende gehe es um das gute Gefühl, etwas ganz anderes als ein Gefühl für das Gute. Diese ehrliche Selbsterkenntnis ist ein Echo erster Bindungserlebnisse der frühen Kindheit – wohl denen, die über solche verfügen!