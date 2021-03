So erreichen Sie Jens Nordalm:

Wenn nicht alles täuscht, wendet sich gerade das identitätspolitische Blatt. Der Wind dreht sich – weil der Bogen überspannt wurde. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann deutete vor Tagen im Deutschlandradio an, der Titel ihres vielbeachteten Buches aus dem Februar 2020 könnte in diesen Wochen veralten: „Das Schweigen der Mitte“. Die Mitte scheint sich vom ungläubigen oder sarkastischen Kopfschütteln in den Modus des Widerworts gegen identitätspolitische Absurditäten vorzukämpfen. Die Widerworte häufen sich. Die Mitte muckt auf.

Den entsprechenden Rückblick und Umblick in mutmachender Absicht könnte man mit der Gründung des „Netzwerks Wissenschaftsfreiheit“ durch mehr als 70 Professorinnen und Professoren beginnen. Sie taten sich Anfang Februar zusammen, um besser handeln zu können gegen Versuche, die Freiheit von Lehre, Forschung und Diskussion an den Universitäten zu beschneiden. Versuche der Studentenschaft oder Aktivistenszene, mit denen alle an der Gründung Beteiligten verstörende Erfahrungen gemacht haben.