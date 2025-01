Am 28. Januar jährte sich wieder einmal ein gespenstisches Schauspiel: In einer Pressekonferenz in Washington stellte die amerikanische Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists die Zeiger ihrer weltberühmten „Doomsday Clock“ (Weltuntergangsuhr), die seit Jahrzehnten ihr Titelblatt ziert, noch etwas näher in Richtung Apokalypse. Nachdem sich die Zeiger in den vergangenen Jahren bis auf 90 Sekunden vor Mitternacht bewegt hatten, stand die Welt nach Aussagen der Expertengruppe der Zeitschrift inzwischen nur noch 89 Sekunden vor dem Abgrund – so nah wie noch nie zuvor. Die Uhr um lediglich eine Sekunde nach vorne zu bewegen, wirkte auf den ersten Blick etwas eigenartig. Doch nachdem man die Zeiger der Uhr bereits seit 2017 nur noch in halben Minuten bewegte, um ja nicht die Zwölf zu erreichen, drohten den Untergangspropheten inzwischen offensichtlich sogar die Sekunden auszugehen.

Wie jedes Jahr begründeten die Hüter der Weltuntergangsuhr detailliert ihre Entscheidung, die Zeiger ein weiteres Mal vorzustellen. Ihrer Auffassung nach hatte die Welt nicht genug Fortschritte bei der Bewältigung globaler Risiken gemacht. Nach einer tour d’horizon, die von der nuklearen Rüstung über Desinformationskampagnen bis zum Klimawandel reichte, gipfelte die Veranstaltung wie immer in einem Aufruf, die Bürger sollten ihre Regierungen endlich zum Handeln zwingen.

Die Doomsday Clock ist ohne Zweifel eine der erfolgreichsten grafischen Symbole im Bereich der Printmedien. Sie ist, so ein zynischer Kommentator, vergleichbar mit der „Persönlichkeit des Jahres“ des Magazins Time und des jedes Jahr mit Spannung erwarteten Swimsuit Issue der Zeitschrift Sports Illustrated. Die Uhr entstand 1947, als die amerikanische Künstlerin Martyl Langsdorf mit dem Titelmotiv für die Juniausgabe beauftragt wurde. Sie entschied sich für ein Ziffernblatt, dessen Zeiger auf sieben Minuten vor zwölf standen. Dies hatte keine politischen, sondern rein künstlerische Gründe: Für Langsdorf sah die Stellung der Zeiger bei 11:53 Uhr einfach am besten aus. 1949, als die Sowjetunion ihre erste Atombombe testete, wurden die Zeiger der Doomsday Clock auf drei Minuten vor Mitternacht vorgestellt. 1953, als die USA und die Sowjetunion ihre ersten Wasserstoffbomben testeten, waren es nur noch zwei Minuten vor zwölf; nach der überstandenen Kubakrise stellte man die Uhr 1963 auf zwölf Minuten vor Mitternacht zurück. 1991, am Ende des Ost-West-Konflikts, standen die Zeiger optimistisch auf 11:43 Uhr.

Bereits die Rolle von „Experten“ sollte nachdenklich stimmen

Die Doomsday Clock, so werden ihre Verteidiger nicht müde zu betonen, ist natürlich keine Kristallkugel, die die Zukunft vorhersieht. Sie soll zuallererst ein Symbol sein, das die Menschen aufrüttelt, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass es sich bei der Uhr lediglich um einen billigen Publicity-Stunt handelt, der wenig über den Zustand der Welt aussagt.

Bereits die Rolle von „Experten“ sollte nachdenklich stimmen. Die Uhrzeit der Doomsday Clock wird von einem wissenschaftlichen Beirat festgelegt, dem mehrere Nobelpreisträger angehören. Das soll Eindruck machen, wirft aber die Frage auf, ob Biologen, Chemiker oder Soziologen tatsächlich über höhere Einsichten verfügen, um die Wahrscheinlichkeit eines von Menschen herbeigeführten Weltuntergangs zu bestimmen. Die erste Generation der „nuclear scientists“ – zumeist Physiker – profitierte von der Tatsache, dass sie die Atombombe gebaut hatten. Ihre Meinung über die Gefahren dieser neuen Waffe war daher von erheblichem Gewicht. Aber schon damals zeigte sich, dass ihre politischen Instinkte bestenfalls durchschnittlich waren. Nicht nur wurde keine ihrer teils düsteren Vorhersagen wahr; einige ihrer Versuche, eine gleichgültige Öffentlichkeit wachzurütteln – zum Beispiel durch die Berechnung der mathematischen Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs – waren pseudowissenschaftlicher Nonsens.

Das zweite Problem der Doomsday Clock ist die Methodik und Qualität der Analyse. Woher weiß man, dass man kurz vor einem Atomkrieg oder einer anderen Katastrophe steht? Wurde die Welt, wie die Uhr vor einigen Jahren suggerierte, deutlich sicherer, weil die USA und Russland einen Vertrag schlossen, der die Zahl ihrer Sprengköpfe um 20 Prozent reduzierte? Die Hüter der Uhr haben in der Vergangenheit jedenfalls schon häufiger zweifelhafte Entscheidungen getroffen. So stellte man die Uhr beim Amtsantritt von Präsident Barack Obama um mehrere Minuten zurück, weil man von ihm große Taten in Sachen nuklearer Abrüstung erwartete. Wie auch das Nobelpreiskomitee, das dem Präsidenten den Friedensnobelpreis gleichsam als Ansporn für künftige Leistungen verlieh, wurde auch beim Bulletin nicht nüchtern analysiert, sondern politischen Präferenzen gehuldigt.

Der Wissenschaftler wird zum Priester

Zwar hat sich der wissenschaftliche Beirat in den vergangenen zwanzig Jahren bemüht, den nuklear-zentrierten Ansatz hinter sich zu lassen und auch andere gefährliche Entwicklungen wie Klimawandel, Robotik, Gentechnik und Cyber-Bedrohungen zu berücksichtigen. Doch auch bei Fragen jenseits der nuklearen Apokalypse erweist sich der Beirat nicht immer als sattelfest. Am 23. Januar 2020, dem Tag der jährlichen Pressekonferenz des Bulletin, meldete die Weltgesundheitsorganisation den ersten bestätigten Fall eines mit Corona infizierten Amerikaners, der aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan zurückgekehrt war. Das Bulletin jedoch gab sich auf seiner Pressekonferenz mit der Wiederholung altbekannter Klischees zur nuklearen Apokalypse und zum „Versagen“ der Politik angesichts des Klimawandels zufrieden. Erst am 15. April folgte eine Stellungnahme, die den Eindruck erwecken sollte, die Pandemie habe die düsteren Voraussagen vom Januar bestätigt. Allerdings wirkte diese Erklärung wie ein müder Versuch, ein kapitales Versäumnis kleinzureden: Man hatte eine aufkommende Pandemie schlicht übersehen.

Das größte Problem mit der Doomsday Clock liegt jedoch im Begriff des „Doomsday“ selbst. Um des Show-Effekts Willen werden hier auf eine sehr amerikanische Weise Religion und Wissenschaft miteinander vermengt. Banalitäten werden so zu biblischen Wahrheiten – der Wissenschaftler wird zum Priester, der seine Schäfchen vor der Apokalypse warnt und eindringlich zur Umkehr mahnt. Doch selbst wenn man den pseudo-religiösen Unterton außer Acht lässt, ist der Versuch, durch Angstmacherei politische Ratschläge zu verkaufen, höchst problematisch: Er mag zwar manche Menschen zum Aktivismus verleiten, andere hingegen zum Fatalismus. Wenn das Ende der Welt bereits so nahe ist, lohnt es sich dann überhaupt noch, nach Auswegen zu suchen? Die Apokalypse-Industrie läuft in letzter Konsequenz auf ein permanentes Misstrauensvotum gegen die etablierte Politik hinaus. Dies gilt für Fragen der internationalen Sicherheit, des wissenschaftlichen Fortschritts oder des Umweltschutzes. Die apokalyptische Bildsprache der Uhr vermittelt ein Gefühl von Drama und Dringlichkeit, das die Menschheit in einen permanenten Ausnahmezustand versetzen soll. Anders Sandberg, ein schwedischer Futurist und Kritiker der Doomsday Clock, brachte es auf den Punkt: „You can‘t live your life at 3 minutes to midnight.“

Die Doomsday Clock taugt nicht als Symbol für den Zustand der Welt

Wie „spät“ ist es also wirklich? Eine amerikanische Professorin mit dem äußerst passenden Namen Pandora wollte es herausfinden und bat ihre Studenten, ihre eigene Doomsday Clock zu zeichnen. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Studenten empfand die vom Bulletin festgelegte aktuelle Zeit von wenigen Minuten vor zwölf als Bevormundung. Eine Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr erschien ihnen wesentlich realistischer. Katherine Pandora legte Wert auf die Feststellung, dass sich ihre Studenten der zahlreichen Gefahren für die Menschheit durchaus bewusst seien. Sie hätten jedoch mehr Vertrauen in die menschliche Fähigkeit, auch schwierigste Probleme zu lösen, als die angesehenen Wissenschaftler des Beirats. Die Behauptung des Bulletin jedenfalls, bei der Weltuntergangsuhr handele es sich um eine „People’s Clock“, sei mehr als fragwürdig.

Fazit: Die Doomsday Clock taugt nicht als Symbol für den Zustand der Welt. Sie zeigt allenfalls die intellektuelle Anmaßung einiger Wissenschaftler, die um Aufmerksamkeit heischen. In den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mag diese Form der Kommunikation angemessen gewesen sein. Heute dagegen, wo sich die seriöse evidenzbasierte Wissenschaft unter Druck gesetzt sieht von denen, die keine Fakten mehr brauchen, sondern allein nach ihren persönlichen Gefühlen urteilen, ist die Apokalypse-Show in höchstem Maße kontraproduktiv. In einer solchen Lage zu suggerieren, ein paar Wissenschaftler besäßen fast schön göttliche Kräfte der Vorhersehung, erweist dem Ansehen der Zunft einen Bärendienst. Die Rettung der Menschheit kommt nicht vom wissenschaftlichen Beirat einer Zeitschrift.