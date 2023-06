Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der 69 Jahre alte ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt Klimapolitik.

Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Universität Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Gerade ist im Dietz-Verlag sein neues Buch „Der Mensch-Klima-Komplex. Was wissen wir? Was können wir tun? Zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung“ erschienen (192 S., 19,90 €). Cicero bringt einen Auszug.

Der menschgemachte Klimawandel ist ein ernsthaftes Problem, das zielbewusste, global wirksame Maßnahmen erfordert. Die bisherigen meist national definierten Maßnahmenkataloge mögen in vielen Ländern bemerkenswerte Minderungen der Emissionen erreichen, aber ob diese in der Summe zu der für das Pariser Klimaziel erforderlichen weltweiten Beendigung der Nettoemissionen führen, ist nach der gegenwärtigen Faktenlage unwahrscheinlich.