Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Von 1998 bis 2014 war er Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

In diesem Prozess, der viel Aufmerksamkeit bekommt, geht es – auf den ersten Blick - um einen Stein. Der Bundesgerichtshof befasst sich mit der Frage, ob ein jahrhundertealtes antisemitisches Relief an einer Kirche in Wittenberg eine Beleidigung sein kann. Denn das behauptet der Kläger und verlangt von der Kirche, das Relief zu entfernen.

Kirchlicher Antisemitismus

Das Relief an der Stadtkirche ist eine typische „Judensau“-Darstellung, wie sie seit dem Hoch- Mittelalter über Jahrhunderte in der christlichen Bildersprache üblich war. Sie zeigt ein weibliches Schwein, an dessen Zitzen Juden hängen und saugen. Hinter der Sau steht ebenfalls ein Jude und schaut ihr in den Anus. Das ist eine extreme antisemitische Schmähung und eine heftige Beleidigung. Genauso war diese Darstellung auch gemeint. Sie sollte Juden, für die das Schwein ein unreines Tier ist, beleidigen, ausgrenzen, demütigen. Die „Judensau“ ist eine schmerzhafte Erinnerung an die unheilvolle, antisemitische Geschichte der christlichen Kirchen.

Klageabweisung: Vom Schandmal zum Mahnmal?

Dass sich der Kläger, ein Bürger jüdischen Glaubens, durch dieses Bild angegriffen fühlt, ist nahezu zwangsläufig. Die extreme Darstellung erklärt sicher auch, warum der Kläger seit Jahren den Weg durch die Instanzen geht.

Im Zentrum des Urteils steht die Frage, ob das Judensau-Relief an der Kirche in Wittenberg eine Beleidigung für alle Juden ist. Das isolierte Relief hält das Gericht unzweifelhaft für eine Beleidigung. Der Vorsitzende Richter sprach in der Verhandlung davon, es sei „in Stein gemeißelter Antisemitismus“. Deutlicher geht es nicht. Allerdings verweisen die Richterinnen und Richter jetzt darauf, dass im Boden vor dem Relief eine Textplatte eingelassen ist, die auf den antisemitischen Hintergrund der Darstellung hinweist. Ergänzt wird das durch eine Informationstafel, die ebenfalls dort steht. Durch diesen Kontext sei das Relief keine Beleidigung mehr, sondern ein Mahnmal, das an den Antisemitismus in der Kirchengeschichte erinnere. Nach Ansicht des Gerichts ist aus dem „Schandmal“ ein „Mahnmal“ geworden. Deshalb weisen sie die Klage ab. Das „Judensau-Relief“ darf bleiben.

Die Macht der Bilder

Das ist eine krasse Fehleinschätzung. Das Gericht überschätzt die Wirkung des Textes. Der Text ist keinesfalls eindeutig. Er ist verrätselt, literarisch und unklar. In ihm heißt es: „Gottes eigentlicher Name…der geschmähte Sche Ha Mphoras…starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen“. Besucherinnen und Besucher, die diesen Text lesen, werden ihn kaum verstehen – schon gar nicht als Relativierung und historische Einordnung des umstrittenen Reliefs. Durch die zusätzliche Informationstafel wird das nicht besser. Ihr Text ist nichtssagend und in langweiligem Museumsdeutsch geschrieben.

Das Gericht unterschätzt die Macht der Bilder völlig. Bilder sind grundsätzlich wirkmächtiger als Worte. Sie sprechen Gefühle direkt an und umgehen die Vernunft. Sie können Menschen überwältigen. Die bildliche Darstellung der Judensau ist perfide, böse, obszön, eindeutig und deshalb wirkmächtig. Gegen die Emotionen, die dieses Bild freisetzt, haben reine Worte kaum eine Chance, schon gar nicht ein solch misslungener Text wie in Wittenberg. Die extreme Beleidigung, die dieses Bild ist, lässt sich von Worten nicht relativieren. Sie bleibt eine Beleidigung. Deshalb ist das Urteil des Gerichts falsch.

Bildersturm durch Rechtsmittel?

Aber ist die Klage gegen das Relief nicht ein Bildersturm durch Rechtsmittel? Weltweit wird seit Jahren emotional und kontrovers über die Cancel Culture diskutiert. Überall auf der Welt sind bereits zahlreiche Denkmäler, Reliefs und Bilder aus dem öffentlichen Raum entfernt worden, weil sie an dunkle Zeiten erinnern und weiterhin böse Botschaften transportieren. In zahllosen Fällen sicher zu Recht, in anderen Fällen gab es aber auch hysterische Übertreibungen. Das ist heftig umstritten, und das muss es in offenen, pluralistischen Gesellschaften auch sein.

In dieser Frage gibt es nicht den einen Königsweg. Ob etwas aus dem öffentlichen Raum entfernt werden muss oder ob es – im Gegenteil – erhalten bleiben soll, ist letztlich eine Frage des konkreten Einzelfalls. In manchen Fällen kann die Entfernung ein sinnloser, hysterischer Bildersturm sein, in anderen Fällen aber eine notwendige Maßnahme, um den Frieden im öffentlichen Raum zu bewahren. In welche Kategorie fällt die „Judensau“ von Wittenberg? Dieses antisemitische Relief hat nur einen einzigen Zweck: Es will eine Gruppe der Bevölkerung schmähen, demütigen, stigmatisieren, ausgrenzen. Das widerspricht dem wichtigsten Wert der Verfassung, der Menschenwürde, völlig. Das kann der Staat des Grundgesetzes nicht dulden.

Der BGH – kein salomonisches Urteil

Die Rolle, die der Bundesgerichtshof hier spielt, ist unglücklich. Gerichte haben nicht nur die Aufgabe, Rechtsfälle zu entscheiden. Vor allem oberste Bundesgerichte sind auch dem Rechtsfrieden verpflichtet. Sie müssen Konflikte möglichst nachhaltig lösen, um Frieden zu stiften und weitere Konflikte zu vermeiden. In diesem heiklen Fall wäre ein salomonisches Urteil wichtig gewesen. Das hätte ein Beitrag zum inneren Frieden sein können. Diese Chance hat das Gericht vertan. Es hat sich in juristischen Details verzettelt und die Verbindung zur Realität verloren. Es hat sich auf formaljuristische Argumente gestützt und dabei die Tragweite seiner Entscheidung aus dem Blick verloren. Kein Wunder, dass der Kläger bereits angekündigt hat, den möglichen Instanzenweg bis zum äußersten auszuschöpfen. Die Judensau von Wittenberg stiftet weiter Unfrieden.

Herausforderung für die Kirche

Jetzt liegt der Ball wieder im Feld der Kirche. Sie hat es in der Hand, durch eine kluge Entscheidung den öffentlichen Raum zu befrieden und einen souveränen Beitrag zur Antisemitismusdebatte und zur kritischen Kirchengeschichte zu leisten. Bisher hat sie das nicht getan. Ihr Umgang mit dem Problem ist von Anfang an kleinlich, bürokratisch und rechthaberisch. Sie hat sich einem echten Gespräch verweigert und sich hinter rechtlichen Argumenten versteckt. Das wirft kein gutes Licht auf eine Institution, die doch eigentlich offen, zugewandt und christlich sein will. Vielleicht schafft es die Kirche jetzt, dieses Urteil nicht als juristischen Sieg zu verbuchen, sondern als Chance, das Problem der „Judensau“ an der Wittenberger Kirche großzügig, geschichtsbewusst, selbstkritisch und souverän zu lösen. Dann wäre etwas gewonnen – für die Kirche als Institution und die Gesellschaft insgesamt.