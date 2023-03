Unsitten in der Gastronomie - Das Küchenkabinett des Grauens

Unser Genusskolumnist geht nur noch selten auswärts essen, und wenn, dann sehr gezielt. Denn was einem in Gaststätten mitunter an Absonderlichkeiten begegnet – von Dosenmais über Dressing-Brühe und deplatzierte Garnituren bis zum Spiegelei aus der Mikrowelle – mag er sich nicht mehr antun.