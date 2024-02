Doch der Student sieht diese Menschen nicht. Er nimmt sie nicht wahr. Nicht einmal dann, wenn die beiden Welten – seine akademische und ihre nichtakademische – aufeinandertreffen. Der Mann an der Pforte, die Frau an der Cafeteria-Kasse sind für ihn ein Neutrum. Nein, schlimmer noch: Er empfindet sie als Teil des Inventars. Sie haben für ihn den gleichen Stellenwert wie die Tabletts in der Mensa und die Stühle in den Seminarräumen; sie sind so selbstverständlich, dass er keinen Gedanken an sie verschwendet.