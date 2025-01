Doch am Tag der Wiedervereidigung des ehemaligen 45. und seit Montag 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika war es einmal mehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der dem ihm vorauseilenden Ruf, überhaupt kein Interesse an der sachlichen und analytischen Betrachtung eines Politikers wie Donald Trump zu haben, mehr als gerecht wurde. Es gab mal eine Zeit, da bemühte man sich bei ARD und ZDF immerhin noch, den Schein der Objektivität zu wahren. Mittlerweile ist aber auch das passé, wie sich am Montagabend eindrücklich zeigte.