Er war Meisterschüler von Josef Beuys, doch seine Kunst stand in Opposition zum damaligen Zeitgeist. Denn Norbert Thadeusz schuf gegenständliche Bilder. „Er hat sehr lebensfrohe, teilweise regelrecht fröhliche Farben verwendet, um mitunter verstörende Sachen zu zeigen wie Schweinehälften“, sagt Jörg Thadeusz. Doch wie wird einer zum Künstler, der in einem Zechenviertel von Dortmund in bescheidenen Verhältnissen aufwächst, für den die Zukunft nicht mehr vorgesehen hat, als den Friseurladen des Vaters zu übernehmen oder Bergmann zu werden? Davon erzählt das Buch „Steinhammer“.

Jörg Thadeusz hat selbst in der Steinhammerstraße, die dem Buch seinen Namen gegeben hat, gelebt. Im Cicero-Podcast Literaturen mit Ulrike Moser, Ressortleiterin Salon, erzählt er davon, wie er selbst noch diese Generation der Kriegsversehrten, der von der Arbeit in der Grube krank gewordenen Steiger erlebt hat. Und ihre bescheidenen Wünsche. „Die Leute, die ich hier beschreibe, da ist in den Schnitzeln Sehnsucht gewesen“, erzählt Thadeusz.

Und er erzählt von seiner Arbeit als Moderator, dem hohen Anspruch, gute Interviews zu führen. Und seinen eigenen Malversuchen. „Im vergangenen Jahr bin ich von den nackten Frauen etwas weg mehr hin zu religiösen Motiven und habe mit meiner Patentochter Jesus gemalt“, erzählt Thadeusz. Um dann einzuschränken: „Das war immer schon klar, dass ich unbegabt bin.“ Dass Selbstironie seine Stärke ist, dass er zwar austeilen kann, aber immer auch gegen sich, erklärt gewiss einen Teil seiner Beliebtheit und macht ihn als Gesprächspartner so wunderbar vergnüglich. Auch wenn er über die eigene Prominenz spricht. „Ich bin mitunter gar nicht so unfroh, dass man mich noch für irgendjemanden von der Techniker Krankenkasse hält“, sagt Thadeusz. Da muss man dem bekannten Moderator entschieden widersprechen.

