Die politischen Lager sind ins Rutschen geraten. Auch wenn sich die mediale wie politische Debatte immer entschiedener in rechte und linke Meinungsblöcke teilt, so ist bei genauer Betrachtung oft gar nicht auszumachen, was im 21. Jahrhundert noch unter diesen liebgewonnenen Begriffen zu verstehen ist. Besonders die politische Linke scheint in Erklärungsnot geraten zu sein, seit sie sich immer mehr mit Identitätspolitik und woken Gedankenexperimenten beschäftigt.

Der deutsch-amerikanischen Philosophin Susan Neiman, dem eigenen Selbstverständnis nach eine klassische Linke, scheint das nicht zu genügen. In ihrem neuen Buch „Links ist nicht woke“ versucht sie nicht nur eine klare Trennlinie zwischen Wokisten und Linken zu ziehen, sie sagt sogar explizit, dass viele woke Ideen von einer rechten Gesinnung durchzogen sind. Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht die Philosophin und Leiterin des Potsdamer Einstein Forums mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, über linke Prinzipien, das Erbe der Aufklärung und den Fortbestand universeller Werte.

Ralf Hanselle (li.) / Antje Berghäuser und Susan Neiman / James Starrt

Das Gespräch wurde am 29. September 2023 aufgezeichnet.

