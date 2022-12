Ziel der Initiative ist es nach eigenen Angaben, „künstliche allgemeine Intelligenz der gesamten Menschheit“ zur Verfügung zu stellen. Funktionieren soll das in diesem System über eine Sprach-KI. ChatGPT ist dabei der Nachfolger von GPT-3 und soll über erstaunliche Fähigkeiten verfügen. Es sei im „Dialogformat“ konstruiert und in der Lage, „Folgefragen zu beantworten, seine Fehler einzugestehen, falsche Prämissen in Frage zu stellen und unangemessene Anfragen abzulehnen“.