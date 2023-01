Zwar hat die Nachfolgerin von Monika Grütters, die wie kaum eine zuvor Stil und Wirkmacht dieser erlesenen Position prägte (und große Fußstapfen hinterließ), den Kulturbetrieb glücklicherweise nicht einem ökologischen Totalumbau unterworfen, was – by the way – in anderen Politikfeldern wie Landwirtschaft und Industrie weitaus dringlicher und logischer wäre.