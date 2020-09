So erreichen Sie Luise F. Pusch:

Das Wort Gendern gibt es im Deutschen erst seit etwa zehn Jahren. Es bedeutet: Eine Sache, ein Problem nach den Regeln des Gender-Mainstreaming behandeln, also nach Geschlechtergerechtigkeit zu streben. So könnten etwa die DAX-Vorstände gerne mal gegendert werden, die Priesterschaft der katholischen Kirche und die Parlamente. Hier geht es nun um das Gendern der Sprache, speziell der deutschen Sprache.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, heißt es im Grundgesetz. In der Sprache sind wir Frauen allerdings noch immer benachteiligt, und Herr Krämer und der Verein Deutsche Sprache hätten gerne, dass das auch so bleibt.

99 Sängerinnen und ein Sänger sind zusammen 100 Sänger

Worin besteht nun die sprachliche Benachteiligung der Frau? Mit Ausnahme des Englischen sind fast alle europäischen Sprachen Genussprachen, mit einer für Frauen sehr nachteiligen Eigenschaft: Männer, hypothetische Personen („Fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker”, „Wer wird Millionär?“) und gemischtgeschlechtliche Gruppen werden alle mit demselben Genus bezeichnet, nämlich dem Maskulinum. Das Maskulinum erlaubt einen „generischen, geschlechtsübergreifenden” Gebrauch, das Femininum nicht. Überdies sind die meisten Bezeichnungen für Frauen aus denen für Männer abgeleitet. Sie symbolisieren damit eine Abhängigkeit vom Mann: Der Sänger, die Sängerin.

Verkürzt gesagt, macht ein männliches Wesen (im Französischen kann das auch ein Hund sein) jede noch so große weibliche Gruppe symbolisch zu einer Männergruppe: 99 Sängerinnen und ein Sänger sind auf Deutsch zusammen 100 Sänger. Die 99 Frauen können selbst zusehen, wo sie geblieben sind.

Die Frau erscheint als Abweichung von der Norm

Der Mann als Norm und Standardversion des Menschen wird uns von den Sprachen aufgezwungen, die Frau erscheint entsprechend als Abweichung von dieser Norm. Dieses Sprachprinzip ist bekannt unter dem Namen MAN = Mann als Norm. Die Gegner der feministischen Sprachkritik behaupten, das Maskulinum sei ökonomisch und stünde für beide Geschlechter. „Held ist und bleibt eine Person, die sich durch heldenhaftes Verhalten auszeichnet, egal ob Mann oder Frau“ behauptet Walter Krämer. Wenn dem so ist, wozu braucht es dann überhaupt das Wort „Heldin“?

Zahllose empirische Untersuchungen – Krämer nennt sie „Trivialstudien – haben den Beweis erbracht, dass das Maskulinum keineswegs neutral ist, sondern in den Köpfen der Menschen überwiegend männliche Bilder erzeugt und Gedanken an Frauen gar nicht erst aufkommen lässt. Dadurch haben Männer in unserer herrschenden Aufmerksamkeits-Ökonomie einen enormen Wettbewerbsvorteil. Die Firma Mann muss kein Geld für Werbung ausgeben, das Trommeln erledigt bereits die deutsche Grammatik für sie, und zugleich bleibt die weibliche Konkurrenz außen vor. Mit der männerzentrierten Sprache verfügt der Mann über ein gewaltiges symbolisches Kapital (Bourdieu), die Frau hat das Nachsehen.

Kampferklärung an eine „verbohrte Ideologenclique“

Krämer nennt uns „verbohrte Ideologenclique“ und „Sprachverhunzer“; oft wird uns auch vorgeworfen, wir „täten der Sprache Gewalt an“. Wir Befürworterinnen einer gerechten Sprache möchten erreichen, dass die Sprache uns Frauen keine Gewalt antut, indem sie uns den Männern symbolisch unterordnet oder uns gar zum Verschwinden bringt nach dem Motto: Die Frau ist nicht der Rede wert. Die deutsche Männersprache versteckt die Frau besser als jede Burka.

Mit der Frage, wie aus unseren Männersprachen humane Sprachen werden können, beschäftigen sich frauenbewegte Frauen, die meisten Frauenbeauftragten, die Queer Community und einige Sprachwissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten. Die Arbeit hat endlich Früchte getragen, und zwar ganz erstaunliche. Große Rundfunkanstalten wie der Deutschlandfunk und der WDR vermeiden das generische Maskulinum und benutzen stattdessen die geschlechtsneutralen Partizipien wie „die Forschenden“ (früher „die Forscher“), „die Geflüchteten“ (früher „ Flüchtlinge“).

Knacklaut zur Verlautbarung des Femininums

Und sie benutzen routinemäßig den Knacklaut zur „Verlautbarung“ des Femininums mit Genderstern für gemischtgeschlechtliche Gruppen: Expert*innen, Bürger*innenversammlung. Krämer schreibt, er würde sich lieber die Hand abhacken als solche Wörter zu benutzen. Das sehen viele Frauen und einige Männer weniger blutrünstig. Am 20. September 2020 konnten wir bei Anne Will erleben, wie die drei anwesenden Frauen und einer der Männer – Malu Dreyer, Marina Weisband, Anne Will und Ranga Yogeshwar – vollendet geschlechtergerecht sprachen; zwei Herren – Frank Montgomery und Hendrik Streeck – taten sich dagegen noch schwer.

Krämer ist kein Sprachwissenschaftler, und so unterlaufen ihm denn auch einige Fehler – oder sollte es gar bewusste Irreführung sein? Er bedauert zum Beispiel, dass „die Verbindung zwischen grammatischem und biologischem Geschlecht in den Köpfen feststecke“. Diese Verbindung besteht zu Recht, denn sie ist real und regelt circa 98 Prozent der Personenbezeichnungen im Deutschen. Nur um diesen Teil des Wortschatzes dreht sich die Debatte. Das Maskulinum bezeichnet Männer (der Angestellte usw.), das Femininum Frauen (die Angestellte usw.). Dass das Genus in anderen Bereichen des Wortschatzes nichts mit Geschlecht zu tun hat (die Nase, der Mund, das Auge, usw.) ist für die Debatte irrelevant.

Wer ist hier die Sprachpolizei

Abschließend möchte ich noch ein Wort zu dem Vorwurf „feministische Sprachpolizei“ sagen; Krämer spricht gar von „Sprachterror“. Die feministische Sprachkritik ist eine Basisbewegung, die versucht, die Sprachgemeinschaft über sprachliche Gerechtigkeit aufzuklären. Der Vergleich mit der Polizei, die auf Befolgung der Gesetze zu achten hat, ist insofern völlig abwegig. Eher versuchen wir, die bestehenden Gesetze – also die Grammatikregeln – auf basisdemokratischem Wege zu ändern, sie gerecht, also frauenfreundlich zu machen. Als Sprachpolizei führen sich eher diejenigen auf, die auf der Befolgung der althergebrachten frauenfeindlichen Sprachregeln bestehen.