Seit Montag sondieren sie also und loten aus, ob zu verhandeln sich lohnt: SPD, Grüne und FDP haben aus ähnlichen Gesprächen in der Vergangenheit gelernt. Kein Sterbenswörtchen soll an die Öffentlichkeit dringen, bevor man heute oder morgen an die Öffentlichkeit tritt. In kleinen Gruppen tasten die Vertreter der jeweiligen Parteien hinter verschlossenen Türen ab, was eventuell geht und was gegebenenfalls nicht geht. Es ist die Stunde der Geheimdiplomatie und der Geheimniskrämerei. Und wie gebannt starrt die Öffentlichkeit auf den imaginierten Schornstein, ob weißer oder schwarzer Rauch aufsteigt.

Was für ein Anachronismus, könnte man meinen. Leben wir nicht in einem Gemeinwesen, das seine angebliche Offenheit wie eine Monstranz vor sich herträgt? Gilt Transparenz nicht als eine der höchsten Tugenden in einer auf ihre demokratischen Werte so stolzen Gesellschaft? Und nun auf einmal das: Verschwiegenheit, Diskretion, Heimlichtuerei.