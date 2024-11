Bevor nach vorne geschaut wurde bei Miosga, was insbesondere Klingbeil ganz recht gewesen wäre, schaute Markus Söder aber aus guten Gründen erst nochmal zurück. Immerhin ist Wahlkampf: „Also, sorry, wir haben ein halbes Jahr totales Siechtum einer Regierung erlebt. Wir haben eine Rezession im zweiten Jahr in Folge. Unser Land ist einfach nicht mehr richtig in Ordnung. (…) Und genau die drei, die diese Regierung gebildet haben – Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner – zerstreiten sich, führen einen öffentlichen Rosenkrieg vor, und alle drei sagen dann aber: Jetzt wollen wir wieder Verantwortung haben.“ Das sei „absurd“, so Söder.