Dass er noch nie Antisemitismus erlebt hat, kann Seinfeld mittlerweile leider nicht mehr behaupten. Was bedauerlich ist, denn er steht für alles, was den Westen in seiner besten Form auszeichnet: Humor, Toleranz, Empathie und sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Wobei der wertvollste Aspekt in dieser Aufzählung der Humor ist. Keine andere Kultur hat ihm einen solchen Stellenwert verliehen wie die westliche. Humor, oft selbstkritisch und selbstironisch, hilft beim Aufdecken von Ungerechtigkeit und ist so etwas wie eine eingebaute Absicherung gegen totalitäres Denken. Wer einen Sinn für Humor hat, kann die Verbissenheit und Selbstgerechtigkeit der Extremisten nicht teilen, ihre Absolutheit und ihre Menschenverachtung. Womit wir bei den Protesten gegen Jerry Seinfeld wären, die begannen, nachdem er sich mit den israelischen Opfern des Genozids vom 7. Oktober solidarisiert hat. Eine Geste, die für jeden Menschen, der mit etwas Empathie ausgestattet ist, selbstverständlich sein sollte.