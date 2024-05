Beim Begriff Leitkultur fällt mir immer die Geschichte ein, die mir eine Schülerin erzählt hat. Sie war mit ihrer Klasse in Spanien auf Sprach- und Kulturreise. Jeder Schüler war privat bei den Eltern der Austauschschüler untergebracht. Vor den Mahlzeiten wurde in ihrer katholischen Gastfamilie gebetet. Reihum war jedes Familienmitglied einmal an der Reihe, ein Gebet zu sprechen. Als die junge Berlinerin beten sollte, hatte sie ein Problem: Sie war atheistisch erzogen worden. Das kluge und wohlerzogene Mädchen verweigerte sich dem familiären Brauch jedoch nicht und „betete“ (sinngemäß): „Ich bin dankbar, dass ich in einer Zeit leben darf, in der wir alle reichlich zu essen haben. Früheren Generationen war dies nicht vergönnt. Ich wünsche uns guten Appetit.“

Ohne ihrer atheistischen Überzeugung untreu zu werden, hat sich die Schülerin den Gepflogenheiten einer fremden Kultur angepasst. Sie hat dies getan, um zu signalisieren, dass sie die Bräuche und die Lebensart ihrer Gastgeber respektiert. Überträgt man dieses Verhalten auf die ganze Gesellschaft, hat man die Leitkultur, die konservative Wissenschaftler und Politiker schon seit Jahren fordern. Es geht um den Modus Vivendi in einer diversen, bunten Gesellschaft.