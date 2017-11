Jamaika war mehr als ein Koalitionsprojekt. Seinem Misslingen kommt daher eine Bedeutung zu, die weit über die Tagespolitik hinausreicht. Es markiert eine Zäsur. Denn Jamaika war ein Symbol. Es war das Projekt der Wohlstandskinder der alten Bundesrepublik, jener, die behütet groß geworden sind unter Helmut Kohl, mit Wim Thoelke, „Wettens, dass…?“ und Dolomiti-Eis. In Jamaika kristallisierte sich das Lebensgefühl der Mittelstandssprösslinge der späten Bundesrepublik, derjenigen, die inzwischen Teil der neuen urbanen Elite geworden sind, erfolgreich, modern und international. Kurz: Jamaika war das politische Projekt der Generation Golf. Bleibt zu hoffen, dass Christian Lindner es ein für allemal beerdigt hat.

Denn Jamaika ist das Produkt einer umfassenden Entpolitisierung. Es ist die politische Fata Morgana einer Generation, die in den flauschigsten Jahren der Republik aufgewachsen ist, in einem scheinbar posthistorischen Paradies, einer Ära permanent steigenden Wohlstandes und ewigen Friedens. Die Tragweite der historischen Veränderungen der letzten Jahre weigern sich diese verwöhnten Kinder der alten Bundesrepublik wahrzunehmen. Deshalb sind Retromoden bei ihnen so populär. Denn kulturell und intellektuell steckt man noch immer in den achtziger und neunziger Jahren, kreist gedanklich um die eigene Sinnsuche, um Wohlstandsmehrung, Alterssicherung und den nächsten Fernurlaub. Und die Probleme dieser Welt, da ist man sich sicher, sind mit ein bisschen guten Willen und Vernunft schon zu lösen.

Die Abwesenheit jeder Programmatik war die Basis

Man hat Jamaika vorgeworfen, kein echtes Projekt zu haben. Das war falsch gedacht. Genau die Abwesenheit jeder Programmatik, die durch ein paar Politiksymbole kaschiert werden soll, und der aufgesetzte Pragmatismus, der die eigene Ideenlosigkeit nur unvollständig verdeckt – das ist die eigentliche Basis der Jamaika-Idee. Sie entstammt einer Zeit, die sich selbst postmodern nannte und damit auch immer meinte, dass Standpunkte, Positionen und feste Überzeugungen lächerliche Eigenschaften provinzieller Kleingeister sind. Denn schließlich hatte man gelernt, dass alles irgendwie perspektivisch ist, pluralistisch und eine soziale Konstruktion.

Jamaika, das ist und war daher auch immer das Projekt einer Generation, der Ironie als Denkersatz diente, wo das Popkulturelle abgefeiert wurde und man Harald Schmidt als Intellektuellen missverstand. Man hörte die richtige Popmusik, las die richtigen Magazine, amüsierte sich über Popliteratur und verspottete die 68er-Lehrer – weil sie schlecht angezogen waren und so ein seltsam verbohrtes Weltbild hatten. Die Generation Golf war die Generation des großen Unernstes. Deshalb hat sie nie gelernt, wirklich Politik politisch zu denken und hält das auch noch für modern und zukunftsweisend. Und weil man im Kern harmoniesüchtig ist, weil man nie wirkliche Konflikte kennen gelernt hat und weltanschauliche Auseinandersetzungen nur aus dem Kino kennt, ist man davon überzeugt, dass Demokratie ein ewiger runder Tisch ist.

Christian Lindners Angriff auf die Konsenspampe

Doch Politik, die sich unpolitisch gibt, ist auf Dauer gefährlich. Zumindest in einer Demokratie. Denn Politik lebt vom Politischen. Und das Politische ist ideologisch. Ideologien aber, die sich ernst nehmen, schließen sich gegenseitig aus. Deshalb liegt das Wesen des Politischen, wie schon Carl Schmitt richtig beobachtet hat, in der Unterscheidung von Freund und Feind.

Das Scheitern von Schwarz-Grün-Gelb ist ein Geschenk. Man sollte Christian Lindner dafür ewig dankbar sein. Es verhindert, dass in Deutschland zur Unzeit ein Projekt realisiert wird, das gedanklich aus den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Doch aus dem Wohlfühlplanschbecken wurde der Stöpsel gezogen. Das sollten auch die Kinder der späten Bundesrepublik langsam begreifen.

In diesem Sinne ist der Ausstieg der FDP aus Jamaika der überfällige Angriff auf die neubürgerliche schwarz-grüne Konsenspampe, in der sich die älter gewordene Generation Golf in ihrem Verlangen nach Behaglichkeit eingerichtet hat. Das bedeutet zugleich, dass das Ende von Jamaika die Chance ist, Politik wieder als das zu begreifen, was sie ist: die Auseinandersetzung der Ideologien.

Es muss wieder um Alternativen gehen

Das aber setzt voraus, dass die Parteien sich auf ihren weltanschaulichen Kern besinnen: Die Grünen müssen wieder lernen, eine Alternative zum kapitalistischen Massenkonsum zu formulieren. Die Konservativen müssen wieder Mut zu Positionen haben, die auch konservativ sind – und nicht die neue Urbanität für sich entdecken. Und auch die Sozialdemokraten wären gut beraten, darüber nachzudenken, ob links sein nicht etwas anderes bedeuten kann, als immer neue Gruppen sozial Bedürftiger ausfindig zu machen.

Jamaika, das wäre nicht mehr gewesen als das anachronistische Eliten-Projekt der Mittelstandskinder der alten Bundesrepublik. Ein Segen, dass uns zumindest diese Retro-Veranstaltung erspart geblieben ist. Es ist Zeit, das Politische neu zu entdecken.