„If Russia stops fighting, there will be no war. If Ukraine stops fighting, there will be no more Ukraine“, steht auf einem Plakat einer Demonstrantin, die jüngst irgendwo auf der Welt gegen den Überfall der Russen auf die Ukraine protestierte. Ein Bild von ihr mit besagtem Schild ist viral gegangen, wie das heißt, wenn sich ein Inhalt im Internet besonders stark verbreitet, weil er immer und immer wieder geteilt und kommentiert wird. Und man ist versucht zu sagen, dass das vielleicht die einzige echte Wahrheit rund um den Ukraine-Krieg ist, die es derzeit zu verbreiten gibt. Denn Putin will offenkundig ein souveränes Land liquidieren – und einen Vasallenstaat von Russlands Gnaden errichten.

Manche gehen bei der Frage nach dem Warum eher psychoanalytisch an diese Invasion heran. Sie sei ein Ausdruck gekränkter Eitelkeiten im Kreml, der sich gerade anschicke, nach dem Fall der Sowjetunion durch Raketen und Bodentruppen wieder neues Selbstbewusstsein zu erlangen, ist sinngemäß zu lesen. Andere glauben, Putin wolle die Gunst der Stunde nutzen, weil die EU desorientiert sei und im Weißen Haus ein schwacher Präsident sitze. Und bei RT DE ist man unter anderem sicher, dass es sich bei dieser Invasion eigentlich um eine „militärische Sonderoperation“ handle, mit der die Ukraine – wie einst Deutschland – entnazifiziert werden soll.