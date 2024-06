Wirklich schwierige Zeiten durchlebt derzeit auch die linksgrüne Bourgeoisie in einem Paralleluniversum namens Berliner Republik, womit an dieser Stelle keine geografische, sondern eine psychologische Ortsbestimmung gemeint ist: ein „Mindset“, wie man heute sagt. Die Berliner Republik strahlt nämlich auch ab in andere Landesteile der Bundesrepublik, zum Beispiel nach Berg am Laim, wo die Süddeutsche Zeitung in einem Glasturm residiert, und an einen Ort in Hamburg mit der klangvollen Adresse Am Wallbaum 11, wo das Magazin Stern seinen offiziellen Redaktionssitz hat.