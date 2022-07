Wir erinnern uns: Die „#allesdichtmachen“-Videos hatten sich ironisch mit den Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Corona-Bekämpfung und der Rolle der Medien in der Pandemie auseinandergesetzt. Wenn Sie mich fragen, waren da ein, zwei Perlen dabei – zum Beispiel die Medienkritik von Jan Josef Liefers –, ansonsten liegt die künstlerische Qualität der Aktion eben im Auge des Betrachters. Dem Tagesspiegel ging es damals aber nicht um Stilkritik. Denn bekanntermaßen bestimmt das Sein das Bewusstsein, und wer sich bestmöglich eingerichtet hat in seiner Solidarität mit und in der eigenen Folgsamkeit gegenüber den politisch Verantwortlichen, der mag es nicht besonders, wenn andere aus der Reihe tanzen.