Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte der Vorwurf des „Machbarkeitswahns“ zum Standardrepertoire moderner Gesellschaftskritik. Kirchenvertreter, alternative Linke und modernitätsskeptische Konservative warfen vor allem den westlichen Gesellschaften vor, einer verkürzten, rein technologischen Rationalität zu huldigen, die verhängnisvolle Auswirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft habe. Der Machbarkeitswahn, so die bis in die 1980er-Jahre hinein einschlägige Diagnose, ist verantwortlich für Umweltzerstörung und eine zunehmend unwirtliche, verwaltete Gesellschaft.

Dann aber kamen der Fall der Mauer, die Digitalisierung und eine neue Dimension der Globalisierung. Die Karten schienen neu gemischt. Was vorher noch undenkbar war, wurde auf einmal Wirklichkeit. Das erste Kapitel einer schönen neuen Welt schien aufgeschlagen. Plötzlich war alles möglich. Der Vorwurf des Machbarkeitswahns kam aus der Mode.