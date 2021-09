Es werden zu wenige Briefe geschrieben, keine Frage. SMS, Social Media und WhatsApp haben der wunderbaren Kulturtechnik des Briefeschreibens den Garaus gemacht. Das ist traurig. Da ist es eigentlich nur zu begrüßen, wenn Kinder angehalten werden, Oma und Opa endlich mal einen Brief zu schreiben. Was für eine romantische Vorstellung: Die Enkel sitzen, den Füller in der Hand, vor einem leeren Blatt Papier und grübeln über den ersten Satz, während das Smartphone in der Ecke schweigt.

Doch leider: Die Aktion „Enkelkinderbriefe“ ist keine Initiative zur Bewahrung europäischer Schriftkultur, sondern politische Agitation in ihrer unangenehmsten Reinform. Worum geht’s?

Mitte August startete die Initiative #Enkelkinderbriefe nebst zugehöriger Homepage. Auf dieser können geneigte Enkelkinder (oder Menschen, die sich für solche halten) unter der Überschrift „Oma, Opa wir müssen reden“ mittels eines Briefgenerators und vorgefertigter Textbausteine einen Brief an die lieben Großeltern schreiben, in dem diese ziemlich unverhohlen dazu aufgefordert werden, die Grünen zu wählen.

Nach der Wahl der Anrede kann der jugendliche Nutzer zwischen verschiedenen Formulierungen aussuchen, die seiner Sorge um die Zukunft Ausdruck verleihen. Dann muss er angeben, was seine Hauptsorge ist. Wenig überraschend: Von den neun Alternativen haben nur zwei nicht mit Umweltpolitik zu tun. Klickt man eine dieser beiden Nicht-Umwelt-Sorgen an („die Politik hört nicht auf junge Menschen“), landet man jedoch wiederum ausschließlich bei Umweltthemen. Nur das Klick-Feld „Deine Zukunft in Deutschland“ thematisiert Ausbildungs- und Arbeitsplatzsorgen. Schon an diesem Punkt ist klar: Die Initiative richtet sich an Gymnasiasten und Studenten der bürgerlichen Mittelschicht, die aufgrund ihres privilegierten Status keine Ängste um ihre Karriere und ihre Berufsaussichten haben (oder genauer gesagt: glauben, nicht haben zu müssen).