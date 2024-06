Bier als Schmiermittel der Fankultur

Ohnehin scheint Bier das wesentliche Schmiermittel bei derartigen Fußball-Großevents zu sein, und das gilt nicht nur für Schottland. Die Schotten demonstrieren allerdings, dass es offensichtlich möglich ist, auch in größeren Mengen tagelang sehr viel Bier zu verzehren, ohne auf die Idee zu kommen zu randalieren oder Schlägereien anzuzetteln. Was bei alkoholisierten Gruppen in Deutschland und einigen anderen Ländern oftmals ganz anders aussieht. Nicht ohne Grund wurde beim „Hochrisikospiel“ von England gegen Serbien in Gelsenkirchen im Stadion nur alkoholreduziertes Leichtbier ausgeschenkt und in der Innenstadt ein temporäres Alkoholverbot erlassen.