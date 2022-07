Nicht anders als bei früheren Konflikten versuchen natürlich auch jetzt alle Akteure Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Dass der Gegner dabei im Fokus steht, liegt in der Natur der Sache, aber auch daran, dass die russischen Bemühungen auf den ersten Blick so perfekt ins Bild passen, das man sich gemeinhin von Propaganda macht. Fake News und Lügen, staatlich gelenkte Medien, Militärparaden, Siegesparolen und Wortschöpfungen wie Sonderoperation als Neusprech für Krieg: Alles fügt sich nahtlos ein in eine Tradition, die man seit langem von Diktaturen und totalitären Systemen kennt. Das Bild verleitet allerdings auch zu der Annahme, in fortschrittlichen Demokratien könne so etwas Plumpes wie Propaganda gar nicht mehr existieren, allein schon, weil wir als wohlinformierte, kritische Bürger dafür nicht mehr empfänglich sind.