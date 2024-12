Philosophische Spitzenreiter

Mit dem zwölften Glockenschlag verabschiedet sich das Jahr 2024 in der Silvesternacht, womit auch das „Kant-Jahr“ anlässlich des 300. Geburtstags des großen Aufklärers endet. Schon der politischen Umstände wegen dürften 2025 viele Fragen verhandelt werden, die nicht nur, aber auch philosophische sind: Was ist Gerechtigkeit? Was ist Freiheit? Was ist Demokratie? Daher soll es diesmal um Podcasts gehen, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigen. Unangefochtener Spitzenreiter ist, so die Meinung des Autors dieser Zeilen, die „Sternstunde Philosophie“ des Schweizer Fernsehens (SRF), die auch als Podcast gehört werden kann. Schön an diesem Gesprächsformat ist, dass es wirklich divers ist, auch politisch. Zwei konkrete Empfehlungen: Cicero-Kolumnist Alexander Grau forderte im Gespräch mit Moderator Yves Bossart am 20. Oktober 2024: „Bleibt frei und konservativ!“ Und der „Moralspektakel“-Autor Philipp Hübl diskutierte am 15. September 2024 mit Moderatorin Barbara Bleisch die Frage: „Dient Moral nur noch dem eigenen Image?“