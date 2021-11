Pizza Hawaii?

So erreichen Sie Julien Reitzenstein:

Julien Reitzenstein befasst sich als Historiker in Forschung und Lehre mit NS-Verbrechen und Ideologiegeschichte. Als Autor betrachtet er aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Dass Rassismus abzulehnen sei, wird niemand bezweifeln, der die Grundrechte als Kern der Demokratie ernst nimmt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ und „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, so heißt es im Grundgesetz – und zudem, dass niemand wegen seiner persönlichen Dispositionen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Nun hat Deutschland eines der besten Rechtssysteme der Welt. Juristen lernen ab dem ersten Semester die Feststellung objektiver Tatbestandsmerkmale. Doch was hilft das, wenn zunehmend nicht objektiviert wird, sondern gefühlt? Und wer gefühlt gegen Gesetze oder gar Grundrechte verstößt, wird auch nicht mehr vor Gericht gezerrt, sondern gleich an den sozialmedialen Pranger gekettet. Ankläger, Richter und Vollstrecker tragen dabei die Berufsbezeichnung „Aktivist“, oft sogar stolz im Profil ihrer sozialen Medien.

Will man den Aktivisten Glauben schenken, beginnt das Elend der Welt mit mangelnder Achtsamkeit bei der Sprache. Das ist nicht a priori falsch: Wo sprachliche Unschärfe beginnt, beginnt auch gesellschaftlicher Unfrieden. Insofern lohnt ein Blick auf die tradierte Besetzung des Begriffs Aktivist.