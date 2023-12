War Boehm, der mit seiner Familie in Berlin und New York lebt, schon seit der Veröffentlichung seiner beiden Bücher „Israel – Eine Utopie“ (2020) und „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ (2022) ein in Medien und Öffentlichkeit beiderseits des Atlantiks viel gefragter Gesprächspartner, so hat sich die Zahl der Anfragen nach dem Pogrom der Hamas am 7. Oktober noch erhöht.