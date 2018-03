Um die deutschen Schulen fit für den digitalen Wandel zu machen, wären jährlich etwa 2,8 Milliarden Euro nötig, stellte jüngst eine Studie fest. Man kann sich also vorstellen, wie unsere Schulen aussähen, würden sie fast das Dreifache zur Verfügung haben: Es wären wohl Paläste des Lernens. Stattdessen aber werden jährlich acht Milliarden dafür ausgegeben, damit sich ältere Leute beim Fernsehen nicht erschrecken. Oder wie kann man Serien wie „In aller Freundschaft“ oder „Um Himmels Willen“ erklären, die nichts außer verlogener heiler Fernsehwelt verbreiten? Oder Quiz-Shows wie „Wer weiß denn sowas?“, in der so heikle Fragen geklärt werden, wie die, ob Cola nun Zahnfüllungen oder Magensteine auflösen kann? Der Autor dieser Zeilen schaut schon lange kein lineares Fernsehen mehr und somit auch kein schweizerisches. Wenn es auch nur annähernd die Niederungen der deutschen Hauptsender ARD und ZDF erreicht, kann er aber jeden Eidgenossen gut verstehen, der dafür keine Abgabe mehr zahlen will, oder besser: nicht mehr gezwungen werden will, eine Abgabe zu zahlen.

Nun kann man sich endlos über einzelne Sendungen aufregen. Nur ist das letztendlich Geschmacksache und führt auch nicht weiter. Das Problem geht tiefer, es liegt in der Struktur der Sender begründet. Es sind hochsubventionierte Beamtenapparate, in denen eine entsprechende Mentalität herrscht. Wer einmal einen Sender von innen gesehen hat, weiß, was das heißt. Die Arbeit macht zum Großteil ein Heer freier Mitarbeiter. Die sind verpflichtet, zwischendurch eine Zwangspause von einem Jahr einzulegen, damit sie ja nicht fest angestellt werden müssen. Die fest angestellten Redakteure schieben derweil weitgehend eine ruhige Kugel. Wer für einen aktuellen Fernsehbeitrag etwa schnell ein Kamerateam braucht, wird sich hüten, ein sendereigenes mitzunehmen, denn das könnte jederzeit mit dem Hinweis „Mittagspause“ abbrechen. Also bezahlt man selbstständige Teams, während das sendereigene in der warmen Redaktion bleibt. Geld ist ja genug da.

Ohne Not rennen sie der Quote hinterher

Nun könnte man hoffen, dass in diesem Klima, frei von ökonomischen Zwängen, die Kreativität besonders gut gedeiht, die Menschen sich trauen, auch mal etwas auszuprobieren, auch wenn es vielleicht nur von wenigen oder gar nicht verstanden wird. Dieser Hoffnung gegenüber steht die harte Realität von mehr als 40 Kochshows. Das Prinzip bei den Öffentlich-Rechtlichen ist klar erkennbar für jeden, der ein paar Minuten in der Programmzeitschrift blättert: Wenn etwas einigermaßen gut funktioniert und ohne viel Aufwand zu produzieren ist, dann wird es endlos wiederholt, bis der Zuschauer nicht mehr unterscheiden kann, ob nun gerade „Maybritt Illner“ oder „Sandra Maischberger“ eine Frage gestellt hat. Statt Kreativität regiert die Angst. Die Angst, Fehler zu machen, aufzufallen, radikal zu sein und vor allem die Angst vor der schlechten Quote.

Denn hauptsächlich die Einschaltquote, jenes ominöse Messverfahren, das nicht einmal einer seiner Erfinder für besonders exakt hält, lässt die Programmdirektoren schlecht schlafen. Der Quotenterror sickert von oben bis unten durch die Sendeanstalten, durch Medienboards, Filmförderungen und Fernsehredaktionen, sodass ein System der Zensur entsteht, das fast jeden kreativen Einfall im Keim erstickt. Es ist bizarr, denn das Besondere an den öffentlich-rechtlichen Programmen ist ja gerade, dass sie eben nicht auf Einschaltquoten angewiesen sind – anders als alle privaten Sender und Verlage, die einfach eingehen, wenn sie keiner sehen oder lesen will. Warum also tun die öffentlich-rechtlichen Sender sich und uns das an und verwenden ihre volle Energie darauf, im Rattenrennen um die höchste Quote ganz vorn zu landen?

Das Pokerspiel um die Sportrechte

Die Verantwortlichen geben als Grund an, dass sie eben ein Massenprogramm machen und bieten wollen, das jeden Teil der Bevölkerung anspricht, also den Schnulzen-Gucker ebenso wie den News-Junkie. Dieser Gedanke geht von Zuständen aus den sechziger Jahren aus. Denn in ihrer Anfangszeit war es tatsächlich Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, erstens ein Programm technisch zur Verfügung zu stellen. Und zweitens, den verfassungsrechtlichen Auftrag zu erfüllen, Informationsvielfalt zu gewährleisten. Beides ist heute obsolet. Fernsehen machen können auch private Sender und neuerdings sogar Streaming-Dienste. Und informieren kann sich jeder im Internet und zwar nach seinen eigenen Vorgaben. Und wer jetzt erwidert, dass diese Informationsquellen ja privat seien und somit vor allem kommerzielle Interessen bedienen, der möge sich vor Augen führen, dass auch der Großteil des journalistischen Angebots der öffentlich-rechtlichen Sender von rein privaten Firmen produziert wird. So sind die meisten Fernsehtalker nicht nur die Moderatoren, sondern gleichzeitig auch die Produzenten ihrer eigenen Sendung. Die Qualitätskontrolle von „Markus Lanz“ obliegt also zuvorderst Markus Lanz.

Die wahre Grund für die Quotenhörigkeit ist also offenbar ein ganz anderer. Sie liefert den Verantwortlichen ein Totschlag-Argument für die Beibehaltung der obsoleten Struktur. Seht her, hört man sie quasi in den zahlreichen Gremien rufen, sieben Millionen schauen uns, wir werden noch gebraucht! Wie weit man geht, um die Quote hochzutreiben und diesen letzten Pfeil im Argumenten-Köcher nicht auch noch zu verlieren, zeigt das absurde Mitbieten bei den Sportrechten. Wie viel da insgesamt zusammenkommt, weiß keiner so genau. ARD und ZDF schweigen traditionell zu den Kosten. Das Wettbewerbsrecht verbiete die Veröffentlichung von Zahlen bei marktrelevanten Sportrechten, heißt es. Man kann also nur schätzen. Allein für die Übertragung der Bundesliga-Spiele in der „Sportschau“ hat die ARD zwischen 2013 und 2017 mehr als 400 Millionen Euro bezahlt. Zusammen geben ARD und ZDF jährlich rund 800 Millionen Euro für die Rechte an und die Übertragung von Sportereignissen aus. Das ist immerhin ein gutes Zehntel der gesamten Gebühreneinnahmen.

Die BBC zeigt: Es geht doch

Indem sie ins Rennen um die Rechte einsteigen, tragen die öffentlichen Sender zur stetigen Verteuerung bei, denn sie müssen die Kosten nicht am Markt wieder eintreiben, sondern haben die prall gefüllten und gesicherten Gebührensäcke zur Verfügung. Trotzdem wird der Zuschauer auch bei Champions-League-Übertragungen im ZDF zu Gewinnspielen eingeladen, die zufälligerweise von Bier- oder Auto-Herstellern „präsentiert“ werden. Der Vorteil, ein Fußballspiel öffentlich-rechtlich statt privat sehen zu können, ist für den Zuschauer also quasi nicht vorhanden. Dafür ermöglicht er mit seinem Beitrag, dass Millionäre wie Arjen Robben oder Thomas Müller noch mehr Geld verdienen. Ähnlich absurd geht es im Spielfilm-Segment zu. Um endlich auch einmal eine Qualitätsserie zu produzieren, hat die ARD sich an „Babylon Berlin“ beteiligt. Zu sehen ist sie aber bisher nur beim Partner, dem Pay-TV-Sender Sky, der die Serie als Zugpferd für sein Angebot einsetzt. Frei verfügbar wird die Serie dann erst ein Jahr später oder noch später zu sehen sein. Das heißt, dass der Gebührenzahler dafür zahlt, dass ein privater Pay-TV-Sender mehr Abonnenten bekommt.

Natürlich: Es gibt fantastische öffentlich-rechtliche Sendungen, mit Herzblut und Finesse gemacht von großartigen Journalisten, Produzenten oder Drehbuchschreibern. Nur müssen die um jeden Cent und jeden Sendeplatz kämpfen, während seichte Serien, banale Shows, biedere Filmchen und teure Sportereignisse sämtliche Kanäle verstopfen. Es ist ein Programm der Angst, das sich bis zu den vielen handzahm agierenden Politikjournalisten niederschlägt. Die verteilen ihre ganze kritische Munition gern auf die Parteien am linken und rechten Rand, um dann den Regierenden nur das Mikrofon für „Finden Sie nicht auch“-Interviews unter die Nase zu halten. Ohne Frage hilft gegen die Einfallslosigkeit und Trägheit, gegen das staatlich verordnete Mittelmaß des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur eine radikale Reform. Aber unmöglich ist es nicht, das zeigt die BBC in Großbritannien, das zeigen sogar Deutschlandfunk, Phoenix, 3Sat und Arte. Diese könnte man zu Palästen der Information machen, mit einem Bruchteil der jetzigen Kosten. Vor einem Volksbegehren gegen die Rundfunkgebühr müssten die Sender sich dann wohl nicht mehr fürchten. Und die Quote könnte endlich egal sein.