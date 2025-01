Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann feind wird.“ So brachte Thomas Müntzer vor 500 Jahren die grundlegende Einsicht aller Aufstände auf den Punkt. Dabei waren die Ursachen der Bauernkriege vielfältig. Die Reformationstheologie eines Martin Luther schärfte das Bewusstsein von der gottlosen Ungerechtigkeit, in der die Bauern leben mussten. Die Predigten von Thomas Müntzer lieferten das seelische Rüstzeug für den Aufstand. Doch mindestens so entscheidend war auch die neue Technologie des Buchdrucks. Denn erst durch ihn war es möglich, die Bibel und die Flugschriften zu vervielfältigen und in alle Lande zu verteilen. Die Bauernkriege waren auch eine Medienrevolution.

Das Unrecht, unter dem die Bauern seit Jahrhunderten litten, wurde durch das neu gelesene Christentum und die überall verbreiteten neuen Lehren zum Pulverfass, das 1524/1525 explodierte. Die rabiate Antwort der Obrigkeit richtete sich damals ebenso gegen die aufständischen Bauern wie ihre Flugschriften, deren geistigen Aufruhr sie durch Zensur und Bücherverbrennungen bekämpfen wollten. Der Sieg des Adels über die schlecht bewaffneten und kampfunerfahrenen Bauern war entsetzlich. Mit drakonischen Strafen wurden die Besiegten zu Leibeigenen gemacht, wenn sie nicht gleich gefoltert oder hingerichtet wurden. Der Schrecken, mit dem die Herrschenden ihre Untertanen zermalmt haben, steckt bis heute in den Seelen. Der Freiheitswunsch konnte sich in Deutschland nie wieder an einer siegreichen Revolution aufrichten.