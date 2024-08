Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

„My Home is my castle“ lautet einer der bekanntesten englischen Sinnsprüche. Und das mit gutem Grund. Denn in diesem Satz geht es um mehr als ein biederes „Trautes Heim, Glück allein“. Vielmehr bringt die Sentenz eines der grundlegendsten Güter des liberalen Rechtsstaates auf den Punkt: die Unverletzbarkeit der Privatsphäre und der eigenen vier Wände durch den Staat.

In seiner ursprünglichen Variante lautet der Satz daher auch: „For a man´s house is his castle“, wobei „for“ hier „denn“ meint. Formuliert hat diesen Satz der Jurist Sir Edward Coke im 17. Jahrhundert. Coke kämpfte damals gegen König und Kirche, die mehr Rechtsbefugnisse für sich beanspruchten. Coke hingegen war ein entschlossener Kämpfer für das auf richterlicher Rechtsprechung basierende Common Law. Dass der Staat nur im äußersten Notfall und mit richterlichem Beschluss Zutritt zu Privaträumen haben darf, gehörte zu Cokes zentralen Rechtsüberzeugungen.