Lassen Sie uns die Besprechung der jüngsten Diskussionsrunde bei Anne Will folgendermaßen beginnen: Wenn der Autor dieser Zeilen einen Immobilienkredit bei der Bank seines Vertrauens aufnimmt, um ein kleines, aber feines Häuschen zu renovieren, das schon so lange im Besitz der Familie ist, dass die Spülung auf der Gästetoilette noch via Ziehen an einer Kette ausgelöst wird, ist eine Sache ziemlich klar.

Ich kann das Geld dann nicht hernehmen, um die schätzungsweise 40 Übernachtungen zu bezahlen, die ich für eine Radtour inklusive Ruhephasen von München nach Athen bräuchte (was ich irgendwann in diesem, spätestens im nächsten Leben vorhabe). Ein Immobilienkredit, auch als Baufinanzierung bekannt, ist nämlich ein zweckgebundenes Darlehen, das einzig und allein für den Kauf, den Bau oder den Umbau einer Immobilie gedacht ist.