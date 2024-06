So ist es

Das ist das Leben

Genau genommen ist es so.

Genauer genommen aber so so.

Ganz genau genommen

ist es sowieso ganz genau so wie so.

Gelebt ist das Leben

einmalig.

Lasst es so.

Ihr wisst schon.

Keine Alternative.

Und ehrlich:

ist doch gut so.

Nur die fälligen Veränderungen

nicht vergessen.

Franz Müntefering, 84 Jahre alt, hat sich einen Reim gemacht – auf sein Leben und auf unser aller Dasein. In neun Kapiteln vom „Sinn des Lebens“ über „Ermutigungen“ bis hin zu einzelnen „Lebensgeschichten“ lässt er Einblicke zu in sein Inneres.