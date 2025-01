„Islamismus ist keine multikulturelle Folklore“, sagte dieser Tage die FDP-Politikerin Linda Teuteberg im Gespräch mit Cicero. Eine gute, eine richtige Feststellung. Zumal in einer Zeit, in der viele Bürger das Thema Flucht und Zuwanderung – neben der ökonomischen Situation der Bundesrepublik – als wichtigstes politisches Thema sehen. Denn wohl wahr, die Probleme, die unter anderem mit der Migrationskrise 2015/16 aufgetreten sind, sind immer noch nicht gelöst.

Im Gegenteil steckt Deutschland wieder mittendrin in der nächsten – oder der übernächsten oder über-übernächsten, wer weiß das schon genau zu sagen – Migrationskrise. Diese beschränkt sich nicht nur darauf, dass zu viele Zuwanderer vom Steuerzahler alimentiert werden, während der Fachkräftemangel immer noch akut ist, sondern spiegelt sich auch in einem importierten Antisemitismus und einem zunehmend selbstbewusst auftretenden Islamismus wider, was heute zu Szenen auf den Straßen der Bundesrepublik führt, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären. Und nicht zuletzt zu islamistischen Anschlägen, ob verhindert oder durchgeführt, und allgemein zu Gewalt durch Zugewanderte wie zuletzt in Mannheim, Solingen oder Magdeburg, sei sie religiös motiviert oder nicht.

Eingreifen und reformieren

Die Kritik der Bürger an der weitgehend unkontrollierten Zuwanderung der vergangenen Jahre und den Umtrieben notorischer Integrationsverweigerer und jener Verrückter, welche die Konflikte in ihren Heimatländern jetzt in Deutschland ausfechten, ist legitim. Ebenso wie die Forderung an die Politik, endlich im großen Stil zu handeln und dafür zu sorgen, dass der Staat seiner originären Aufgabe – die Sicherheit der eigenen Bürger bestmöglich zu gewährleisten – wieder gerecht wird. Er könnte das, würde er nur wollen. Denn bei Abschiebungen mag der deutscher Staat abhängig sein vom Ausland. Bei der Gesetzgebung, bei der Abschreckung, bei den Sanktionen, bei der Reduzierung der Pull-Faktoren und hinsichtlich des Durchgreifens der Polizei und der Gerichte, etwa gegen islamistische Moscheen, ist er es allerdings nicht. Und wo sich innerhalb (semi-)staatlicher Strukturen geweigert wird, bestmöglich im Sinne der Bevölkerung zu handeln, da muss eben gefeuert, versetzt und reformiert werden.

Mit Bevölkerung ist in diesem Zusammenhang übrigens keine ethnische Gruppe gemeint, nicht die „Volksdeutschen“ oder die „Bio-Deutschen“, sondern all jene Menschen in diesem Land – mit und ohne Migrationshintergrund –, die sich weitestgehend an Recht und Gesetz halten und ihren Lebensunterhalt, sofern sie es theoretisch könnten, auch selbst verdienen, statt sich von der arbeitenden Bevölkerung durchfüttern zu lassen. All jene, die wissen, was sie an liberalen Gesellschaften wie der unseren haben und von gewissen Werten und Normen, die durch die Aufklärung begründet wurden, nicht nur profitieren, sondern diese auch leben und, wo nötig, offensiv verteidigen. Konkretes Beispiel: Islamismus beginnt bereits dort, wo junge Mädchen unter Kopftücher gezwungen werden, nicht erst dann, wenn der nächste Verrückte über den nächsten Anschlag nachdenkt.

Liberale Gesellschaften verteidigen

Liberale Gesellschaften zu verteidigen, heißt auch, jenem Teil der Linken, dessen fehlgeleitete Toleranz in letzter Konsequenz zu dem führen dürfte, was der französische Schriftsteller Michel Houellebecq in seinem Roman „Unterwerfung“ so eindrücklich beschrieben hat, immer und immer wieder die eigene Naivität vor Augen zu führen, und auch, welche Konsequenzen diese Naivität für diese Gesellschaft haben könnte. Schlimm genug, dass diese Naivität durch Clownswörter wie „Diversity“ über Jahre kultiviert und einmal zu oft Menschen als Rassisten diffamiert wurden, weil sie das Offensichtliche angesprochen haben. Noch schlimmer ist, dass es immer noch Menschen gibt, die sich so sehr verbunkert haben in ihren utopistischen Multikulti-Vorstellungen und ihren One-World-One-Nation-Ideologien, dass sie sich bis heute weigern, gewisse Realitäten anzuerkennen.

Mag sein, dass manche Menschen da draußen der Meinung sind, dass jene Taktung, mit der unter anderem der Autor dieser Zeilen gegen die Grünen und Teile der SPD schießt, unverhältnismäßig ist. Aber so ist das eben, wenn man gegen Windmühlen anschreibt, weil gegen diese angeschrieben werden muss. Wer sich weigert einzugestehen, was die Stunde geschlagen hat, der muss eben immer und immer wieder darauf hingewiesen werden. Konkret heißt das hier: Wer als verantwortlicher Politiker die deutsche Migrationspolitik nicht fundamental ändern will, weil er oder sie Angst hat, dadurch Teile des eigenen Wählermilieus zu verprellen, und deshalb lieber in Kauf nimmt, dass sich die Zustände weiter verschlechtern, kann für sich jedenfalls nicht in Anspruch nehmen, er würde durch sich wiederholende Kritik ungerecht behandelt werden.

Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel

Weil dem so ist, landen wir auch an dieser Stelle mal wieder bei den Grünen. Und bei einem Zitat des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, der die Migrationspolitik und die Migrationsvorstellungen dieser Partei im Interview mit Cicero sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Spahn sagte: „Grüne sind eigentlich Migrationsleugner. Sie scheuen einen realistischen Blick auf die Dinge. Sie leugnen die Probleme, die sich aus massenhafter Migration, besonders junger Männer, aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum ergeben. Die Grünen sind das eigentliche Problem der Migrationspolitik in Deutschland, weil sie versuchen, jede ernsthafte Debatte über die Probleme und die Spannungen, die es dadurch in der Gesellschaft gibt, zu vermeiden.“

Die erste Hälfte dieses Zitats war am Montagabend auch Teil einer „Hart aber fair“-Sendung zum Thema „Die Migrationsdebatte: Wie hart wird der Wahlkampf?“. Neben Spahn selbst war auch Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, zu Gast. Spahns Zitat nahm Göring-Eckardt, wie sollte es auch anders sein, aber nicht zum Anlass, mal kritisch über die eigenen Positionen der Vergangenheit zu reflektieren. Schließlich war es Göring-Eckardt, die einst davon schwadronierte, Deutschland würde „Menschen geschenkt“ bekommen. Nein, Frau Göring-Eckardt tat, was viele Grüne – Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel – gerne tun, wenn es um Probleme mit Migration und Integration geht.

Göring-Eckardt schob die Kritik an den Grünen bei der Migrationspolitik beiseite und fantasierte stattdessen davon, dass Migranten zu oft unter Generalverdacht gestellt würden, dass zu oft von „die Migranten“ die Rede sei – und webte ihre Sitznachbarin Nahla Osman, eine kopftuchtragende Rechtsanwältin mit syrischen Wurzeln, in ihre Argumentation ein, weil diese zuvor zu Protokoll gegeben hatte, dass sie wegen der Art und Weise, wie über Migration gesprochen werde, jetzt Angst habe. Als wäre das ein adäquates Argument in einer sachlich richtigen Diskussion.

Linksgrüne Reflexe

Damit tat Göring-Eckardt jedenfalls das, was Göring-Eckardt gerne tut – und was in linksgrünen Kreisen längst zum Reflex geworden ist. Immer dann, wenn es um Probleme mit Migration und Integration geht, wird das Thema auf individuelle Einzelschicksale heruntergebrochen und als menschgewordene Gegenbeweise Personen in die Diskussion hineingeworfen, um die es in dieser Diskussion überhaupt nicht geht. Niemand von Verstand – und damit die allermeisten Menschen im Land – fordert, Rechtsanwältinnen mit Migrationshintergrund abzuschieben, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Wahrscheinlich nicht einmal die AfD-Mitglieder bei der sogenannten „Wannseekonferenz 2.0“, welche die Correctiv-Rechercheure Anfang vergangenen Jahres in neue Höhen hob – und zeitnah wohl umso tiefer wird fallen lassen.

Und so wollte Herr Spahn von Frau Göring-Eckardt bei Herrn Klamroth wissen: „Gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft leisten kann an kurzer Zeit, vor allem auch an Migration aus einem fremden Kulturraum?“ Die Antwort darauf hätte man gerne gehört, stattdessen wendete sich Klamroth zunächst an einen anderen Gast, den Journalisten Christoph Schwennicke, der Spahns These im Prinzip bestätigte, wonach sich die Grünen schwer damit täten, gewisse Realitäten bei der Migration anzuerkennen. Es sei „unverantwortlich, alle Probleme, die wir haben, auf die Migration zu schieben“, das musste sich Spahn dann noch von Osman anhören – dabei hatte er das weder im Interview mit Cicero noch in dieser Sendung getan.

Debatte mit politischen Argumenten führen

Man kann also zu keinem anderen Schluss kommen als zu dem, dass die Grünen in weiten Teilen nach wie vor Probleme mit Migration und Integration wenn nicht leugnen, dann mindestens kleinreden wollen – und beim Versuch, das Thema, obwohl längst virulent, kleinzuhalten, allererlei Nebelkerzen zünden und konstruierte Nebenschauplätze eröffnen. Rassismus und so. Diskutiert werden sollen nämlich nicht die faktischen Probleme, sondern lieber die negativen „Fühlis“, die bei manchen Menschen aufkommen, wenn Politiker wie Spahn oder Merz oder auch Journalisten gewisse Formulierungen verwenden, die den Regeln der Political Correctness nicht entsprechen, um auf die faktischen Probleme aufmerksam zu machen.

Als hätte das eine – die gesamtgesellschaftliche Komponente – nicht mehr Relevanz als das andere – das individuelle Missempfinden angesichts gewisser Debatten. Sollen sie das nur glauben, die Grünen und andere, möchte man ihnen zurufen. Dann brauchen sich die Göring-Eckardts dieser Welt aber auch nicht wundern, dass die AfD weiter an Zustimmung gewinnt. Oder um abschließend nochmal Linda Teuteberg zu zitieren: „Diese Form der Debattenvermeidung schwächt die Autorität und Akzeptanz des Rechts. Das Gebot der Stunde lautet (...), die Ordnungsfunktion des Rechts zu stärken und politische Debatten mit politischen Argumenten zu führen. Das stärkt die Demokratie mehr als jedes sogenannte Demokratiefördergesetz.“

