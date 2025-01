Barlows Erklärung, verfasst am 8. Februar 1996 in Davos, umfasst weniger als 5000 Zeichen – ist aber einer der wortmächtigsten Ausformulierungen der bis heute geltenden Leitidee des Internets. Dessen Pioniere träumten von einem „Intergalactic Computer Network“, das Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden und den Zugang zu Informationen demokratisieren sollte. Hinter dem Internet steht, nicht erst seit Barlow, also die Utopie, einen freien Raum für alle zu schaffen. Einen Raum, der betont frei bleiben sollte von Beeinflussung durch Regierungen und sonstige Machtstrukturen.