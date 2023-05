Aufseiten der Autoren, auf deren Arbeit bislang die gesamte Industrie basierte, ist die Stimmung hingegen weniger zuversichtlich. So mancher fragt sich, ob es das jetzt war mit den Schreiberlingen aus Fleisch und Blut und ob der Federkiel an die Künstliche Intelligenz weitergereicht werden muss. Diese Sorgen sind verständlich (auch wenn ich meine, dass es für Autoren keineswegs so düster aussieht, dazu später mehr im Text), zumal es manchen Verlagen mit der Integration von ChatGPT tatsächlich gar nicht schnell genug gehen kann.