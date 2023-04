Beruhigt es Sie, wenn Sie erfahren, dass dieser Text menschgemacht ist? Warum? Warum ist das wichtig? Was sagt das über den Inhalt des Textes aus? Ist es bei einem Musikstück entscheidend, ob ein Schlagzeuger die Drums spielt, oder ob die Drums aus dem Computer kommen? Ist ein Kleidungsstück besser oder schlechter, nur weil es nicht maschinell gefertigt, sondern per Hand von Kindern in Bangladesch für ein paar Cent hergestellt wurde? Was ist menschlich daran, die menschliche Fähigkeit, Maschinen zu bauen, zu verteufeln?