Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Ende März veröffentliche das Institut Future of Life einen offenen Brief, in dem führende Tech-Unternehmer und Wissenschaftler eine sechsmonatige Denkpause bei der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz fordern, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Ist ein KI-Moratorium sinnvoll? Die KI meint: Jein. Auf die entsprechende Frage antwortet unser neues Lieblingsspielzeug ChatGPT: „Befürworter eines KI-Moratoriums argumentieren, dass es sinnvoll sein kann, die Entwicklung und den Einsatz von KI zu begrenzen, um potenzielle Risiken und Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft zu verstehen und zu bewerten, bevor sie weiter verbreitet wird.“ Dabei sieht ChatGPT vor allem folgende kritische Punkte:

Im Bereich Sicherheit berge die KI mit Blick auf autonome Waffen und selbstfahrende Fahrzeuge Risiken. Zudem könne die KI zur Überwachung der Bürger missbraucht werden, für Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt sorgen und qua Fehlinformationen und Deepfakes auch politische Entscheidungsprozesse negativ beeinflussen.