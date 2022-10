Elon Musk und Twitter - Der visionäre Autist

Elon Musk hat nach langem Hin und Her jetzt doch Twitter gekauft und will sogar Chef des Unternehmens werden. „Der Vogel ist befreit“, twitterte er heute. Ein Sieg für die Meinungsfreiheit? In unserer Juni-Ausgabe haben wir Musk ein ausführliches Porträt gewidmet, in dem wir der Frage nachgehen, was den Mann hinter Tesla, SpaceX und jetzt Twitter eigentlich antreibt.