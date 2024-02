Julia de Funès, promovierte Philosophin, Buchautorin, Publizistin, Referentin, Mutter von zwei Töchtern, lässt kein Thema aus, das die Gegenwart prägt. In ihrem jüngsten Buch zerlegt die Französin die Woke-Ideologie mit gedanklicher Eleganz. „Im 21. Jahrhundert ist Identität zum Kardinalwert geworden“, konstatiert de Funès und zeigt in ihrem Buch auf, wie das berechtigte Bedürfnis nach Anerkennung von Opfern und Beendigung von Diskriminierung in das genaue Gegenteil umschlug und in eine gesellschaftliche Sackkasse geführt hat. Gewidmet ist „Le siècle des égarés“ („Das Zeitalter der Verirrten“) ihren Eltern und Großeltern, die ihr beigebracht haben, „aus einem Namen keine Identität zu machen, sondern einen Anspruch“, wie sie in der Widmung schreibt.