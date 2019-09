Der Geschäftsführer einer deutschen Filmförderanstalt trifft sich zum Mittagessen mit einem AfD-Politiker und verliert daraufhin seinen Job. So liest sich die Kurzfassung jenes Falls, der sich soeben in Hessen zugetragen hat. Der Name des Filmförderungschefs lautet Hans Joachim Mendig, 66 Jahre alt, ehemals Programmverantwortlicher beim Hessischen Rundfunk und seit 2016 Geschäftsführer der „HessenFilm und Medien GmbH“, also der hessischen Filmförderung mit einem Jahresetat von gut zehn Millionen Euro. Der AfD-Politiker wiederum ist kein anderer als Jörg Meuthen, seines Zeichens Parteivorsitzender und Europaabgeordneter. Fatalerweise sind die beiden auf einem Foto zu sehen, das sie gemeinsam an einem Restauranttisch zeigt; ein dritter Mann, der Frankfurter PR-Berater Moritz Hunzinger, ergänzt die Runde. Alle blicken recht fröhlich in die Kamera.

Mit der Fröhlichkeit ist es inzwischen vorbei. Denn gestern hat der Aufsichtsrat der „HessenFilm“ unter Vorsitz der hessischen Kultusministerin Angela Dorn (Bündnis90/Die Grünen) den einstimmigen Beschluss gefasst, Mendig als Geschäftsführer abzuberufen. Begründet wird dieser Schritt recht vage mit der „Ankündigung vieler Filmschaffender, nicht mehr mit der HessenFilm zusammenarbeiten zu wollen“; mit vorangegangenen „Rücktritten von Jury-Mitgliedern“ sowie einem „möglichen Imageschaden für das Land und die HessenFilm“. Die ganze Angelegenheit ist ein Politikum, wie es exemplarischer kaum sein könnte für Deutschland im Jahr 2019. Denn sie handelt davon, wie im Sinne vermeintlich höherer Moral einer in Wahrheit reichlich profanen Agenda gefolgt wird. Hans Joachim Mendig stand jedenfalls schon länger auf der Abschussliste – da kam das Foto mit Meuthen gerade recht.

