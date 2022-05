Klaus Mertes hat mit einem offenen Brief 2010 die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche öffentlich gemacht. Er ist Mitglied des Jesuitenordens und hat 20 Jahre als Schulleiter in Berlin und St. Blasien gearbeitet. Heute lebt er in Berlin und ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“.

Vor vier Jahren kamen noch 90.000 Besucher zum Katholikentag nach Münster, nun werden in Stuttgart etwa 20.000 erwartet. Was ist los in der katholischen Kirche?