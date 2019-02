Und so kommt es, dass in schöner Regelmäßigkeit Zeugnisse des Gestern in das Visier historisch sensibler Gemüter geraten. Insbesondere Feldmarschall Paul von Hindenburg, Sieger von Tannenberg und von 1925 bis zu seinem Tod 1934 Reichspräsident, gerät in jüngster Zeit zunehmend in das Visier der Ordnungshüter politisch korrekter Erinnerung. Einer vor Jahren von der Stadt Freiburg eingesetzten Kommission etwa galt Hindenburg als „schwer belastet“ und „nicht haltbar“. Die Hindenburgstraße gibt es dort allerdings immer noch.