„Et hätt noch immer jot jejange“, sagt man in Köln, wo der WDR zuhause ist, der im ARD-Kosmos wiederum verantwortlich zeichnet für das Talkformat „Hart aber fair“. Und weil dem so ist, adaptieren wir diesen Spruch für den Einstieg dieses Textes und wenden ihn an, wo er politisch gerade sehr gut passt: auf den SPD-Wahlerfolg in Brandenburg und den Wahlkampf der Sozialdemokraten davor.

Denn am Sonntag war der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit einer Alles-oder-nichts-Kampagne erfolgreich – und zog auf den letzten Metern eines Kopf-an-Kopf-Rennens an der AfD vorbei. Woidke hatte angekündigt, zurückzutreten, sollte die SPD in Brandenburg nicht über die AfD obsiegen. Der Plan ist aufgegangen. Und Woidke bleibt.