Der Dezember ist auch ein Monat der Musik, denn in allen Epochen haben sich vor allem europäische Komponisten in irgendeiner Form der Advents- und Weihnachtsgeschichte gewidmet. Für viele Laienchöre, besonders jene der Kirchengemeinden, ist es der Höhepunkt des Jahres. Viele Monate haben sie sich auf die Aufführung recht großer Werke vorbereitet, oftmals einschlägige Kantaten von J.S. Bach oder Teile des „Messias“ von G.F. Händel. Verbunden mit der nervigen Bedudelung mit „poppiger“ Weihnachtsmusik kann das aber schnell zu einem Overkill an wirklich oder vermeintlich weihnachtlichen Klängen führen.