Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Und schon wieder wird eine Sau durchs Weindorf getrieben. Glaubt man den zahlreichen PR-Kampagnen einschlägiger Institutionen und der Werbung vieler Weingüter und Kellereien, dann ist alkoholfreier Wein das nächste große Ding. Die Rede ist von einem „Trend“ zu alkoholfreien Getränken, der besonders bei der „Generation Z“, also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, immer mehr Raum greife. In der Tat ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von „normalem“ Wein im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten auf unter 20 Liter gesunken. Auch der Konsum von Spirituosen und Bier ist rückläufig.

Oft wird betont, dass sich der Geschmack alkoholfreier Still- und Schaumweine dank technologischer Fortschritte immer mehr dem Geschmack „richtiger“ Weine und Sekte annähern würde und diese daher eine echte Alternative seien, sogar als Speisebegleiter. Das wollte ich mir mal genauer anschauen, und die Gelegenheit ergab sich bei einer Pressereise des Deutschen Weininstituts nach Baden mit dem Thema „Wein und Kulinarik“.

Mit dem Original nur wenig Ähnlichkeit

Aber der Reihe nach. Von einem „Trend“ zu sprechen, ist wohl etwas gewagt. Zwar sind das Angebot und der damit verbundene Werbeaufwand in den vergangenen Jahren beträchtlich gewachsen, doch der Marktanteil alkoholfreier Weine (ohne Sekt) liegt nach wie vor bei unter einem Prozent. Etwas anders ist das bei Sekt, da sind es mittlerweile 6 Prozent. Doch genau genommen handelt es sich dabei gar nicht um Sekt, sondern um einen mehr oder weniger süßen Softdrink aus entalkoholisiertem Wein mit zugesetzter Kohlensäure. Bei Sekt beziehungsweise Schaumwein darf nämlich keine Kohlensäure zugesetzt werden, die prickelnden Bläschen entstehen durch die zweite Gärung der Weine in Tanks oder in Flaschen. Das geht bei alkoholfreiem „Sekt“ natürlich nicht, denn bei der zweiten Gärung entsteht ja durch die Zugabe von Zucker und Hefe erneut Alkohol, der dann auch nicht mehr entfernt werden könnte. Es handelt sich auch nicht um ein Produkt im Sinne des Weingesetzes, sondern um ein Getränk, das dem allgemeinen Lebensmittelrecht unterliegt.

Im Prinzip ist alkoholfreier „Sekt“ also eine Art Fruchtschorle – und genauso schmeckt er auch. Und natürlich gibt es wie bei Fruchtschorlen sehr gute bis sehr miserable Erzeugnisse, doch auch die besseren weisen nur relativ entfernte Ähnlichkeiten mit gutem Sekt auf. Wesentlich einfacher wäre es wohl, stattdessen guten Traubensaft mit stark sprudelndem Mineralwasser zu mischen – aber das wäre natürlich nicht so stylisch wie das in Sektflaschen mit entsprechenden Korken abgefüllte Getränk, das dann auch in entsprechenden Gläsern serviert wird.

Besserer Geschmack durch bessere Technik

Nichts spricht dagegen, wenn Menschen manchmal oder auch grundsätzlich auf den Genuss von alkoholischen Getränken verzichten und stattdessen Softdrinks zu sich nehmen. Aber weder geschmacklich (Alkohol ist schließlich ein Geschmacksträger) noch in Bezug auf das Mundgefühl lassen sich alkoholfreie „Sekte“ mit dem Original vergleichen. Und ein bisschen verkaufsträchtiger Werbeschwindel ist da auch dabei, denn die offizielle lebensmittelrechtliche Bezeichnung lautet „schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein“. Was aber nicht so sexy klingt, und wohl kaum Preise von bis zu 20 Euro pro Flasche ermöglichen würde.

Während sich alkoholfreier „Sekt“ am Markt recht erfolgreich etabliert hat, bewegt sich sein nichtprickelnder Verwandter noch im Promillebereich. Geschmacklich hat es in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gegeben. Während früher der Alkohol der vergorenen Weine mit Temperaturen von bis zu 80 Grad verdampft wurde, was das Aroma der Weine gänzlich ruinierte, entstehen etwas höherwertige alkoholfreie Weine heutzutage zumeist mittels Vakuumdestillation bei aromaschonenden 27 Grad. Einige bei dem Verfahren abgetrennte Aromabestandteile können auch nachträglich wieder zugefügt werden.

Alkohol ist wichtiger Geschmacksträger

Doch auch hier gilt: Alkohol ist ein entscheidender Geschmacksträger, der das Aromengerüst eines Weines für den Konsumenten sensorisch erlebbar transportiert und seinen Geschmack abrundet. Sowohl Säure als auch charakteristische Aromen, wie etwa Tannine (Gerbstoffe) und Kräuternoten bei höherwertigen Rotweinen, können ohne Alkohol ausgesprochen unangenehm schmecken und werden entsprechend reduziert. Auch sind alkoholfreie Weine niemals wirklich trocken, weil sie ohne nachträglich Süßung wohl ungenießbar wären. Zwar weisen höherwertige alkoholfreie Weine durchaus rebsortentypische Aromen auf, aber niemals in der Klarheit und Intensität wie „normale“ Weine.

Umso fragwürdiger ist der Versuch, dieses Getränk jetzt auch als Speisebegleiter etablieren zu wollen. Denn die Kombination von bestimmten Weinen mit bestimmten Gerichten ist eine der spannendsten kulinarischen Erlebniswelten, die man sich vorstellen kann. Aber wie soll ein Rotwein ohne Tannine mit einem Wild- oder Lammgericht harmonieren? Oder ein merklich süßlicher Weißwein zu frischem Spargel oder gegrilltem Fisch? Die Rolle des Alkohols für den Geschmack eines Weines kann man durchaus mit der Rolle von Fett bei Speisen vergleichen. Wohl niemand würde auf die Idee kommen, ein Steak, ein Pesto oder eine Ratatouille ohne Fett zuzubereiten.

Als Speisebegleiter ungeeignet

Unsere Verkostung mit alkoholfreien Weinen als Speisebegleiter beim Weingut Zotz in Heitersheim bestätigte meine Skepsis. Blinis mit Lachs und Meerrettich, Garnelenspieße mit Chutney oder Pflaume im Speckmantel – nichts funktionierte wirklich gut, alle Weine waren etwas zu süß, die Sekte waren durch die Bank unpassend und ein gereichter Rotwein war gar ein kompletter Rohrkrepierer. Für sich genommen waren einige Weine, wie etwa der Grauburgunder von Zotz, durchaus ansprechend, aber meines Erachtens stimmt die ganze Idee nicht.

Mein kleines Fazit: Wenn man alkoholfreien Wein und Sekt als eigenständige Getränke versteht, und nicht als Alternative zu „normalen“ Weinen, kann man einiges durchaus genussvoll trinken. Aber als irgendwie gleichartiges Ersatzprodukt taugt das gar nicht. Man muss auch nicht immer Wein zum Essen trinken, aber Wasser oder – etwa bei leicht scharfen Gerichten – Grüner Tee sind alkoholfreien Weinen als Speisebegleiter sicherlich vorzuziehen.