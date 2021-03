Rezept für Pommes aus dem Ofen - Diese Fritten sind besser als in jeder Imbissbude

Corona hin, Lockdown her: An der Lust auf Pommes hat die Pandemie wenig verändert. Aber vielleicht sollte man mal was anderes als in Frittenfett ertränkte Kartoffelmehl-Formstäbchen probieren, meint unser Genusskolumnist.