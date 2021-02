„Können wir später telefonieren?" Tim Raue ist gestresst. Er steht in der Küche seines neuen Bringdienstes und fahndet nach Paketen mit Vier-Gänge-Menüs, die wegen des winterlichen Wetters irgendwo steckengeblieben sind. In der Coronakrise ist dieser Bringdienst seine einzige Einnahmequelle. Dabei gilt Tim Raue, 1974 im Wrangel-Kiez in Berlin-Kreuzberg geboren und als Jugendlicher Mitglied der türkischen Gang „36 Boys“, als einer der besten deutschen Köche. Einer, der sich der panasiatischen Küche verschrieben hat. 2017 hat ihm die Netflix-Kultserie „Chef's Table“ eine eigene Folge gewidmet. Jetzt kämpft er wie die meisten seiner Kollegen ums Überleben.

Herr Raue, ein hübsches Foto, das Sie da auf Instagram von sich gepostet haben, mit nacktem Hinterteil. Wo wurde das geschossen?

Auf den Malediven, da habe ich im Januar ein Pop-up-Restaurant realisiert.

Unter dem Beitrag steht: „Wo ist die versprochene Novemberhilfe? Ich bin blank.“ Haben Sie schon Insolvenz angemeldet?

Nein, so weit ist es zum Glück noch nicht. Ich habe zwei Firmen. Das Restaurant „Tim Raue“, das ich mit meiner Partnerin Marie-Anne Wild betreibe. Da warten wir immer noch auf die November- und Dezemberhilfen. Das sind mehrere 100.000 Euro. Mit der anderen Firma „Tim Raue“ betreibe ich die anderen acht Restaurants und mache Fernsehen. Mit der Firma habe ich schon länger nichts mehr eingenommen, weil die Restaurants seit Monaten geschlossen sind. Am Montag waren beide Konten im roten Bereich. Ich war blank.

Screenshot / Instagram @timraueofficial

Sie standen am Geldautomat, und es kam kein Geld?

Nein, so schlimm war es nicht. Irgendwas gibt es immer noch. Die Banken sind da großzügig – wenn auch zu Zinssätzen, die man nicht braucht. Aber ich war richtig angepisst.

Weil die Regierung ihr Versprechen nicht gehalten hat?

Genau. Was mich so unglaublich frustriert, ist, dass die Regierung so tut, als könnten wir Bürger glücklich sein, wenn wir etwas von ihr bekommen. Dabei hat sie uns doch versprochen, dass sie uns das Geld dafür gibt, damit wir unsere Restaurants schließen. Glücklicherweise habe ich ihr nicht geglaubt.

Was heißt „glücklicherweise“?

Wir haben schon im ersten Lockdown einen Lieferdienst aufgebaut. Der hat uns finanziell gerettet. Sonst wären wir jetzt wirklich insolvent und könnten wir unsere Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Auch das Kurzarbeitergeld wird ja mittlerweile mit einer Verzögerung von 6 bis 8 Wochen ausgezahlt. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden dem Finanzamt die Steuer erst drei Monate später zahlen.

Undenkbar.

Genau. Aber dass die Regierung uns etwas verspricht und es dann nicht hält, und dass Olaf Scholz dann auch noch ins Fernsehen geht und so tut, als wäre alles gut, obwohl er weiß, dass das nicht der Fall ist – da muss ich sagen: Die machen es sich sehr, sehr einfach im Moment. Früher sind Politiker für weniger zurückgetreten.

Die Regierung hatte versprochen, die Hotellerie und Gastronomie mit bis zu 75 Prozent vom Umsatz des Vorjahresmonats zu unterstützen. Haben Sie mal nachgefragt, warum das Geld nicht ankommt?

Das ist ja das Problem: Es gibt niemand, der Ihnen Auskunft gibt. Die Kommunikation verläuft zwischen Ihrem Steuerberater und der IBB Investitionsbank, die dafür zuständig ist. Die wiederum verweist an das Land Berlin, das die Summe auszahlen muss. Aber Sie erreichen nirgendwo jemanden.

Aber inzwischen hat sich jemand bei Ihnen gemeldet?

Genau, ich war am Montag zu Gast in der Sat.1 Talkshow von Marlene Lufen. Und tatsächlich hat sich am Dienstag die IBB-Bank bei meinem Steuerberater gemeldet und ihm gesagt, dass ich das unfassbare Glück habe, dass ich zu den 250 von 30.000 Antragstellern in Berlin gehöre, die jetzt geprüft werden.

Dann hat sich der Auftritt bei Sat.1 doch gelohnt.